На столе лежит 15 фруктов:яблоками и груш 12 а груш и персиков 5 сколько фруктов кажд??го вида лежит на стол

Математика

На столе лежит 15 фруктов:яблоками и груш 12 а груш и персиков 5 сколько фруктов кажд??го вида лежит на стол

Автор: Гость