Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/6, 1/8 и 2/5 б) 4/3, 5/8, 11/16 в) 3/5, 7/15, 8/25

Математика

Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/6, 1/8 и 2/5 б) 4/3, 5/8, 11/16 в) 3/5, 7/15, 8/25

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