Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/6, 1/8 и 2/5 б) 4/3, 5/8, 11/16 в) 3/5, 7/15, 8/25
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/6, 1/8 и 2/5 б) 4/3, 5/8, 11/16 в) 3/5, 7/15, 8/25
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А) наименьший общий знаменатель : 120 б) наименьший общий знаменатель 48 в) наименьший общий знаменатель 75
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