Помогите выписать причастия в которых пропущены буквы и вставить буквы номер 143

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Помогите выписать причастия в которых пропущены буквы и вставить буквы номер 143
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