Найди лишнее вырожение.. а.(17+4)×3; б. 17×3+4×3; в. (17+4)+(17+4)+(17+4); г. 17+4×3
Математика
Найди лишнее вырожение.. а.(17+4)×3; б. 17×3+4×3; в. (17+4)+(17+4)+(17+4); г. 17+4×3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)21•3=63 б)51+12=63 в) 21+21+21=63 г) 17+12=29 ответ:Г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше
Физика
Определить скорость тела через т=3с после того, как его бросили горизонтально со с??оростью V0=39,2 M/c
Русский язык