Рассказ о героях из 1 главы романа Дубровский, нужно подробно описать конфликты и ??ействие всех героев в 1 главе

Литература
Рассказ о героях из 1 главы романа Дубровский, нужно подробно описать конфликты и ??ействие всех героев в 1 главе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский был высоким, красивым, храбрым. Он носил чин офицера. Очень любил своего отца, ради которого и ушел в отставку.  Троекуров отец Маши, друг старшего Дубровского. Маша любовь Дубровского.
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