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2x-10=100что будет место икса
Математика
2x-10=100что будет место икса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-10=100 2х=100+10 х=110/2 х=55
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