2x-4 / x³-8 Решите Тема сокращение алгебрических дробей!!!
Алгебра
2x-4 / x³-8 Решите Тема сокращение алгебрических дробей!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-4 / x³-8=2(х-2)/(x-2)(x²+2x+4)=2/x²+2x+4
Гость:
[latex]\frac {2x-4}{x^3-8}=\frac {2(x-2)}{(x-2)(x^2+2x+4)}=\frac {2}{x^2+2x+4}[/latex]
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