2x в квадрате -7x-8=0

Алгебра
2x в квадрате -7x-8=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²-7х-8 = 0 D = 49+64 = 113 х1 = (7+√113)/4 х2 = (7-√113)/4
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