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(2z-1)/4=(3z+3)/5 помогите решить пож.
Математика
(2z-1)/4=(3z+3)/5 помогите решить пож.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(3z+3)=5(2z-1) 12z+12=10z-5 2z=-17 z=-8.5
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