Как смена времён года влияет на развитие растений и животных?

География
Как смена времён года влияет на развитие растений и животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом легче найти пищу, а зимой сложнее(Для животных) Для растений всё так же, летом они прорастают и развиваются, т.к. происходит фотосинтез, а зимой солнца не достаточно.
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