Когда началось широкое знакомство с музыкой Баха

Музыка
Когда началось широкое знакомство с музыкой Баха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дата активности с музыкой Баха началось с 1710-1750 г
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