Придумай и запиши какую роль лес играет в твоей жизни 4 класс.

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Что такое лес? С одной стороны это деревья, которые растут уже много, много лет. Но для нас ведь лес—это для нас не только красивые высокие деревья, для нас в первую очередь это один из факторов жизнь. Деревья превращают углекислый газ в кислород, которым мы дышим. Еще дерево используется для изготовления бумаги, досок, различных игрушек. Из досок можно смастерить целый дом или будку для собаки. Лес очень важен для людей, но немногие это понимают. Я призываю всех беречь лес!