Назовите моря и океаны, изображённые на древней карте СРОЧНО!!
География
Назовите моря и океаны, изображённые на древней карте СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только море Тетис и все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По углам и сторонам прямоугольника вбиты колышки на расстоянии 6 м друг от друга. Сколько колышков вбито, если длина прямоугольника 24 м, и она бол...
Русский язык
Исправьте речевые ошибки... Я хочу рассказать за новую книгу В этом рассказе рассказывается про жизнь лесных животных В автобусе водитель проси...
Окружающий мир