Кто-нибудь знает как переводится на татарский люди
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Кто-нибудь знает как переводится на татарский люди
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Первые два слова переводятся СНАЧАЛА МЫ
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