Что такое кашне,фойе, депо и конферансье?

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Кашне - шейный платок или шарф Фойе - помещение в театре, кинотеатре и т. п., предназначенное для пребывания зрителей в ожидании сеанса, спектакля, а также для отдыха публики во время антракта Депо - Депо это предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава; вагонов, локомотивов, мотор-вагонных секций ж. д. и метрополитена, трамваев, а также пожарных машин. Конферансье - Конферансье - Артист, объявляющий номера программы концерта, представления и т.п., занимающий публику в перерывах между исполняемыми номерами.