Что такое кашне,фойе, депо и конферансье?

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Что такое кашне,фойе, депо и конферансье?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кашне - шейный платок или шарф Фойе - помещение в театре, кинотеатре и т. п., предназначенное для пребывания зрителей в ожидании сеанса, спектакля, а также для отдыха публики во время антракта  Депо -  Депо это предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава; вагонов, локомотивов, мотор-вагонных секций ж. д. и метрополитена, трамваев, а также пожарных машин. Конферансье -  Конферансье -  Артист, объявляющий номера программы концерта, представления и т.п., занимающий публику в перерывах  между исполняемыми номерами.
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