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5(3x-2)=3(x+1)-2(x+2)
Алгебра
5(3x-2)=3(x+1)-2(x+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х-10=3х+3-2х-4 15х-3х+2х=3-4+10 14х=9 х=9/14
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