Мальчик купил тетрадь на казахском

Окружающий мир
Мальчик купил тетрадь на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик купил тетрадь-Бала сатып дәптер
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