(493+у)+1236=52471 (а-6299)-293=4328 помоготе решить плиз уровнение
Математика
(493+у)+1236=52471 (а-6299)-293=4328 помоготе решить плиз уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(493+у)+1236=52471 493+y+1236=52471 y=52471-493-1236 y=50742 (а-6299)-293=4328 a-6299-293=4328 a=4328+6299+293 a=10920
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