Найдите корень уравнения : 1) а:( 8+5х )=6 при а=108 2) 18*( в-7х )=90 в=40 3) ( 3х+с ):14=5 при с=58

Математика

Найдите корень уравнения : 1) а:( 8+5х )=6 при а=108 2) 18*( в-7х )=90 в=40 3) ( 3х+с ):14=5 при с=58

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