Как используются диалектизмы ?

Гость: Гость:

Диалектизмы чаще всего используются именно в речи персонажей. И именно тех персонажей, которые обладают диалектом того или иного места или времени. В авторской речи не всегда используются диалектизмы. Только в том случае, если автор живет в месте, где используются диалектные слова.