Как используются диалектизмы ?
Русский язык
Как используются диалектизмы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектизмы чаще всего используются именно в речи персонажей. И именно тех персонажей, которые обладают диалектом того или иного места или времени. В авторской речи не всегда используются диалектизмы. Только в том случае, если автор живет в месте, где используются диалектные слова.
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