Переведите пожалуйста очень срочно нужно

Гость: Гость:

Привет,Миша! Спасибо за ожидание и фотографии.Они очень интересные. Меня зовут Робин МакВизард ,но, пожалуйста, зови меня Роб. Мне 11. Я из Англии. Я из Тамбридж Велс, это недалеко от Лондона. Вот изображение меня и моей семьи. Так, моя семья небольшая , но большая для английской семьи. В Англии у людей обычно один или два ребенка, но у моих родителей 3: мой брат,моя сестра и я. Моему отцу Джеймсу 40 лет. Он менеджер банка, но рельный глава нашей семьи мама Бетси. Она на 1 год старше папы. Она домохозяйка. Мама очень добрая. Она душа семьи. Моего брата зовут Марк и сестру Рози. Ему 13 и ей 16. Я самый младший в семье. Сестра и брат мои лучшие друзья. Они хороши в спорте, языках и музыке. Ох,они очень популярные в школе.