В какой день года в северном полушарии тень от предметов самая короткая

Окружающий мир
В какой день года в северном полушарии тень от предметов самая короткая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно 22 июня в северном полушарии и 22 декабря в южном, этот день летнего солнцестояния. А на экваторе 21 марта и 21 сентября. В день равноденствия. Есть одно но, из-за влияния луны, прецессии земной оси, нутации, эти даты могут немного смещаться, Но в наши дни это практически так. + - день туда обратно. Так для справки: лето в северном полушарии на несколько дней длинней, чем в южном.
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