Вырази в квадратных метрах

Математика
Вырази в квадратных метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 = 7 000 1600 = 16 240000 = 24 28500 = 258
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