3 1/6+(-2 5/9)- 1 7/12 решить
Математика
3 1/6+(-2 5/9)- 1 7/12 решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала раскрываем скобки 3 1/6 - 2 5/9 - 1 7/12 = 3 6/36 - 2 20/36 - 1 21/36 = 35/36
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