Помогите пожалуйста! Оператор должен набрать 0,5 всех страниц рукописи. Когда он набрал 0,7 рукописи ему осталось набрать ещё 6 страниц. Сколько всего страниц в рукописи?

Математика
Помогите пожалуйста! Оператор должен набрать 0,5 всех страниц рукописи. Когда он набрал 0,7 рукописи ему осталось набрать ещё 6 страниц. Сколько всего страниц в рукописи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1-0,7=0,3(рукоп.)-это 6 стр. 2)6:3*10=20(стр.)-это в 0,5 рукописи.т.е. в половине  3)20:0,5=40(стр.)-всего в рукописи  ещё можно так : 3)20*2=40(стр.)-вся рукопись
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