Помогите пожалуйста! Оператор должен набрать 0,5 всех страниц рукописи. Когда он набрал 0,7 рукописи ему осталось набрать ещё 6 страниц. Сколько всего страниц в рукописи?

Математика

Помогите пожалуйста! Оператор должен набрать 0,5 всех страниц рукописи. Когда он набрал 0,7 рукописи ему осталось набрать ещё 6 страниц. Сколько всего страниц в рукописи?

Автор: Гость