Отрывок из любого рассказа Неколая ламоносова

Гость: Гость:

Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы, и он сказал: - Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил. - Ну-ка, ну-ка, про что же это стихи? - заинтересовались все. - Это я про вас сочинил, - признался Незнайка. - Вот сначала стихи про Знайку: Знайка шел гулять на речку, Перепрыгнул через овечку. - Что? - закричал Знайка. - Когда это я прыгал через овечку? - Ну, это только в стихах так говорится, для рифмы, - объяснил Незнайка. - Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять? - вскипел Знайка. - Конечно, - ответил Незнайка. - Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть. - Вот попробуй еще, так узнаешь! - пригрозил Знайка. - Ну-ка, читай, что ты там про других сочинил? - Вот послушайте про Торопыжку, - сказал Незнайка. Торопыжка был голодный, Проглотил утюг холодный. - Братцы! - закричал Торопыжка. - Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал. - Да ты не кричи, - ответил Незнайка. - Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный. - Так я же ведь никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего! - кричал Торопыжка. - А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться, - ответил Незнайка. - Вот послушай стихи про Авоську: У Авоськи под подушкой Лежит сладкая ватрушка. Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал: - Враки! Никакой ватрушки тут не лежит. - Ты ничего не понимаешь в поэзии, - ответил Незнайка. - Это только для рифмы так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит. Вот я еще про Пилюлькина сочинил. - Братцы! - закричал доктор Пилюлькин. - Надо прекратить это издевательство! Неужели мы будем спокойно слушать, что Незнайка тут врет про всех? - Довольно! - закричали все. - Мы не хотим больше слушать! Это не стихи, а какие-то дразнилки. Только Знайка, Торопыжка и Авоська кричали: - Пусть читает! Раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает. - Не надо! Мы не хотим! - кричали остальные. - Ну, раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям, - сказал Незнайка. - Что? - закричали тут все. - Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только! Можешь тогда и домой не возвращаться. - Ну ладно, братцы, не буду, - согласился Незнайка. - Только вы уж не сердитесь на меня. С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.