Текст описание на тему лучшая подруга

Гость: Гость:

Мою самую близкую подругу зовут Маша. Мы начали дружить еще в первом классе, всегда с тех пор сидим за одной партой, все свободное время тоже проводим вместе. Мне так хорошо и легко с Машей! Она очень умная, добрая, справедливая. Красавицей мою подругу, наверное, назвать все-таки нельзя, но у нее очень привлекательная внешность. Лицо у Маши круглое, румяное, нос немного вздернут. Светлые русые волосы с золотистым оттенком непокорно вьются над высоким чистым лбом. Маша часто поправляет их рукой. Самое главное для меня в Машиной лице - серо-зеленые большие глаза, окаймленные пушистыми черными ресницами. Над ними тонкими стрелочками расходятся брови. Когда Маша улыбается, глаза ее искрятся озорными огоньками (я их называю бесиками), а на щеках появляются ямочки. Маша очень много читает, увлекается поэзией, музыкой, хорошо играет на гитаре. Меня привлекает в ней внимательное отношение к людям, добрый и веселый нрав. Поэтому и сама Маша кажется мне очень симпатичной.