Решите уравнения x : 8 = 130 + 270 /x + 320 =90 × 8 /15 × x = 630 : 7
Математика
Решите уравнения x : 8 = 130 + 270 /x + 320 =90 × 8 /15 × x = 630 : 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х : 8=130+270 х:8=400 х=400*8 х=3200 ----------- 3200:8=130+270 400=400 х+320=90*8 х+320=720 х=720-320 х=400 --------------- 400+320=90*8 720=720 15*х=630:7 15*х=90 х=90:15 х=6 ---------------- 15*6=630:7 90=90
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