В треугольнике abc угол abc=90°, tgA=0.25, AB=11. Найдите BC.
Математика
В треугольнике abc угол abc=90°, tgA=0.25, AB=11. Найдите BC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
TgA=BC/AB BC=tgA*AB BC=0,25*11=11/4=2,75 Ответ: 2,75.
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