Построй график функции .найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат 1)у=0,2х+1 2)у=-0,6х+3

Математика
Построй график функции .найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат 1)у=0,2х+1 2)у=-0,6х+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  у = 0,2 х +1                              х=0    ⇒ у =1   С осью  ОУ :  ( 0 ; 1 )      у = 0   ⇒  0,2 х+1 = 0  ⇒  0,2 х = - 1 ⇒  х = - 5     С осью ОХ : (- 5 ; 0 ) 2)   у = 0,6 х+3                            х = 0  ⇒  у = 3      С осью  ОУ :  ( 0 ; 3 )       у = 0   ⇒  0,6 х+3 = 0  ⇒  0,6 х = - 3 ⇒  х = - 3/ 0,6  ⇒  х = - 5                                                           С  осью  ОХ :  ( -5 ; 0 )
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