Построй график функции .найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат 1)у=0,2х+1 2)у=-0,6х+3
Математика
Построй график функции .найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат 1)у=0,2х+1 2)у=-0,6х+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у = 0,2 х +1 х=0 ⇒ у =1 С осью ОУ : ( 0 ; 1 ) у = 0 ⇒ 0,2 х+1 = 0 ⇒ 0,2 х = - 1 ⇒ х = - 5 С осью ОХ : (- 5 ; 0 ) 2) у = 0,6 х+3 х = 0 ⇒ у = 3 С осью ОУ : ( 0 ; 3 ) у = 0 ⇒ 0,6 х+3 = 0 ⇒ 0,6 х = - 3 ⇒ х = - 3/ 0,6 ⇒ х = - 5 С осью ОХ : ( -5 ; 0 )
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