Как изменить индуктивное сопротивление катушки если ее включить в цепь переменного тока с частотой 10кгц вместо 50гц

Физика

Как изменить индуктивное сопротивление катушки если ее включить в цепь переменного тока с частотой 10кгц вместо 50гц

Автор: Гость