Как изменить индуктивное сопротивление катушки если ее включить в цепь переменного тока с частотой 10кгц вместо 50гц
Физика
Как изменить индуктивное сопротивление катушки если ее включить в цепь переменного тока с частотой 10кгц вместо 50гц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rl=w*L=2*pi*v Rl2/Ri1=v2/v1=10 000/50=200 Увеличится в 200 раз.
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