Посадили 12 тюльпанов в 2 ряда поровну. сколько тюльпанов посадили в каждом ряду?

Математика

Посадили 12 тюльпанов в 2 ряда поровну. сколько тюльпанов посадили в каждом ряду?

Автор: Гость