Посадили 12 тюльпанов в 2 ряда поровну. сколько тюльпанов посадили в каждом ряду?
Математика
Посадили 12 тюльпанов в 2 ряда поровну. сколько тюльпанов посадили в каждом ряду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 : 2 =6 Ответ: в каждом ряду посадили 6 тюльпанов.
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