Решите уравнение: 1)4cos^2x-4cosx-3=0 2)cos^2x+cosx=-sin^2x

Алгебра
Решите уравнение: 1)4cos^2x-4cosx-3=0 2)cos^2x+cosx=-sin^2x
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1)  Ответ: , при n∈Z 2)  Ответ: , при n∈Z
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