Разгадай кроссворд. 1.От солнечных лучей снег таял..(8 букв) 2.В городе построен но??ый жилой...(5 букв. Первая буква р) Помогите пожалуйста.Просто все отгадала,а эти не могу)

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Разгадай кроссворд. 1.От солнечных лучей снег таял..(8 букв) 2.В городе построен но??ый жилой...(5 букв. Первая буква р) Помогите пожалуйста.Просто все отгадала,а эти не могу)

Автор: Гость