Разгадай кроссворд. 1.От солнечных лучей снег таял..(8 букв) 2.В городе построен но??ый жилой...(5 букв. Первая буква р) Помогите пожалуйста.Просто все отгадала,а эти не могу)

Русский язык
Разгадай кроссворд. 1.От солнечных лучей снег таял..(8 букв) 2.В городе построен но??ый жилой...(5 букв. Первая буква р) Помогите пожалуйста.Просто все отгадала,а эти не могу)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. медленно ? 2. район
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