Составьте уравнение реакции окисления бутаналя раствором гидроксидом меди (2)

Химия
Составьте уравнение реакции окисления бутаналя раствором гидроксидом меди (2)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CH2CH2COH+2Cu(OH)2=CH3CH2CH2COOH+Cu2O+2H2O
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