ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ Выталкивающая сила зависит_____. Она заставит_____. Чем больше пл??тность жидкости и объёма тела, тем _____ выталкивающая сила.
Физика
ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ Выталкивающая сила зависит_____. Она заставит_____. Чем больше пл??тность жидкости и объёма тела, тем _____ выталкивающая сила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)от погруженного в жидкость тела. 2)(тут не совсем корректно)более легкое тело чем плотность жидкости всплыть на поверхность. А если плотность тела больше плотности жидкости, тело опустится на дно. 3)Больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
20 б Срочно пожалуйста!!! 1. Местоимение - часть речи, которая: а) обозначает принадлежность к кому-либо или чему-либо; б) обозначает пр...
Русский язык