ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ Выталкивающая сила зависит_____. Она заставит_____. Чем больше пл??тность жидкости и объёма тела, тем _____ выталкивающая сила.

Физика
ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ Выталкивающая сила зависит_____. Она заставит_____. Чем больше пл??тность жидкости и объёма тела, тем _____ выталкивающая сила.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)от погруженного в жидкость тела. 2)(тут не совсем корректно)более легкое тело чем плотность жидкости всплыть на поверхность. А если плотность тела больше плотности жидкости, тело опустится на дно. 3)Больше
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