10528-(х-6582)=7569 помигите

Математика
10528-(х-6582)=7569 помигите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10528-x+6582=7569 -x=7569-10528-6582 -x=-9541 x=9541
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