Решить задачу Дано: С=1мкф= =1*10^-6ф U=1000В Найти: E-?

Физика
Решить задачу Дано: С=1мкф= =1*10^-6ф U=1000В Найти: E-?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано  C=1мкФ   U=1000В    W- ? W=C*U^2/2=10^-6*10^6/2=0,5 Дж Ответ W=0,5 Дж
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