СРОЧНО!!!! Можно пожалуйста сочинение о спортивных комплексах,там что это для чег?? они. Если можно то на казахском,а вообще на русском пойдёт.

Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!! Можно пожалуйста сочинение о спортивных комплексах,там что это для чег?? они. Если можно то на казахском,а вообще на русском пойдёт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наших районах очень много спортивных комплексов их сделали чтобы люди могли поверить и зделать первый шаг. Нужно уметь и всё у тебя получится иди к своим целям.
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