Имена существительные 3 склонения во всех падежах пишется окончание или нет
Русский язык
Имена существительные 3 склонения во всех падежах пишется окончание или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давайте проверим.К 3 скл. относятся сущ. ж.р. с ь на конце.Берем слово степь и.п.-степь р.п.-степи д.п.-степи в.п.-степь т.п.-степью п.п.-о степи Вывод:окончания пишутся во всех падежах,кроме им.п. и вин.п.В этих падежах оно нулевое
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