Имена существительные 3 склонения во всех падежах пишется окончание или нет

Гость: Гость:

Давайте проверим.К 3 скл. относятся сущ. ж.р. с ь на конце.Берем слово степь и.п.-степь р.п.-степи д.п.-степи в.п.-степь т.п.-степью п.п.-о степи Вывод:окончания пишутся во всех падежах,кроме им.п. и вин.п.В этих падежах оно нулевое