Что ты знаешь о составе слова? Отметь √ правильный ответ. 1.В составе слова есть зн??чимые части: А) подставка, корень, суффикс, конец; Б) приставка, суффикс, примечание: В) приставка, корень, суффикс, окончание. 2. Основное зн...
Русский язык
Что ты знаешь о составе слова? Отметь √ правильный ответ. 1.В составе слова есть зн??чимые части: А) подставка, корень, суффикс, конец; Б) приставка, суффикс, примечание: В) приставка, корень, суффикс, окончание. 2. Основное значение слова передаёт : А) приставка б) суффикс В) корень Г) окончание 3. Окончание- А) служит для образования новых слов; Б) служит для связи слов в предложении; В) образует форму слова 4. Во всех родственных словах обязательно сохраняется: А) корень Б) приставка В) суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В составе слова приставка,корень,суффикс,окончание.Ответ В 2.Основное значение передает корень .Ответ В 3.Окончание служит для образования форм слова.Ответ В 4.В родственных словах общий корень.Ответ Б
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