Что ты знаешь о составе слова? Отметь √ правильный ответ. 1.В составе слова есть зн??чимые части: А) подставка, корень, суффикс, конец; Б) приставка, суффикс, примечание: В) приставка, корень, суффикс, окончание. 2. Основное зн...

Русский язык

Что ты знаешь о составе слова? Отметь √ правильный ответ. 1.В составе слова есть зн??чимые части: А) подставка, корень, суффикс, конец; Б) приставка, суффикс, примечание: В) приставка, корень, суффикс, окончание. 2. Основное значение слова передаёт : А) приставка б) суффикс В) корень Г) окончание 3. Окончание- А) служит для образования новых слов; Б) служит для связи слов в предложении; В) образует форму слова 4. Во всех родственных словах обязательно сохраняется: А) корень Б) приставка В) суффикс

Автор: Гость