При изобарном расширении (давление 400 кПа) была совершена работа 600 Дж, при этом объем газа изменился на : 1) 1,5 л 2) 15 л 3) 1,5м3 4) 15 м3
Физика
При изобарном расширении (давление 400 кПа) была совершена работа 600 Дж, при этом объем газа изменился на : 1) 1,5 л 2) 15 л 3) 1,5м3 4) 15 м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано P=400 000 Па A=600 Дж dV- ? A=P*dV dV=A/P=600/400=1,5л ( ответ1)
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