При изобарном расширении (давление 400 кПа) была совершена работа 600 Дж, при этом объем газа изменился на : 1) 1,5 л 2) 15 л 3) 1,5м3 4) 15 м3

Физика

При изобарном расширении (давление 400 кПа) была совершена работа 600 Дж, при этом объем газа изменился на : 1) 1,5 л 2) 15 л 3) 1,5м3 4) 15 м3

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