Write sentences with must. 1.you must hold your hamster like this. 2. Вы должны ухаживать за черепахой. 3. Вы должны выгуливать собаку. 4.вы должны кормить рыбу. 5 вы должны чистить клетку. 6 вы должны поить кроликов. Помогите ...

Английский язык

Write sentences with must. 1.you must hold your hamster like this. 2. Вы должны ухаживать за черепахой. 3. Вы должны выгуливать собаку. 4.вы должны кормить рыбу. 5 вы должны чистить клетку. 6 вы должны поить кроликов. Помогите перевести на английский

Автор: Гость