Write sentences with must. 1.you must hold your hamster like this. 2. Вы должны ухаживать за черепахой. 3. Вы должны выгуливать собаку. 4.вы должны кормить рыбу. 5 вы должны чистить клетку. 6 вы должны поить кроликов. Помогите ...
Английский язык
Write sentences with must. 1.you must hold your hamster like this. 2. Вы должны ухаживать за черепахой. 3. Вы должны выгуливать собаку. 4.вы должны кормить рыбу. 5 вы должны чистить клетку. 6 вы должны поить кроликов. Помогите перевести на английский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You must take care of the turtle You must walk the dog You must feed the fish You must clean the cage You must water the rabbits
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