У продавца было 25 ящиков с абрикосами по 3 килограмма в каждом когда несколько ящи??ов абрикосов продали у него осталось 15 кг абрикосов сколько ящиков с абрикосами Он продал .Реши задачу разными способами
Математика
У продавца было 25 ящиков с абрикосами по 3 килограмма в каждом когда несколько ящи??ов абрикосов продали у него осталось 15 кг абрикосов сколько ящиков с абрикосами Он продал .Реши задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*3=75 кг всего; 75-15=60 кг продали; 60:3=20 ящиков продали. 15:3=5 ящиков осталось; 25-5=20 ящиков продали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Қазақ тiлi