У продавца было 25 ящиков с абрикосами по 3 килограмма в каждом когда несколько ящи??ов абрикосов продали у него осталось 15 кг абрикосов сколько ящиков с абрикосами Он продал .Реши задачу разными способами

Математика

У продавца было 25 ящиков с абрикосами по 3 килограмма в каждом когда несколько ящи??ов абрикосов продали у него осталось 15 кг абрикосов сколько ящиков с абрикосами Он продал .Реши задачу разными способами

Автор: Гость