Созди тиркестирип жаз
Қазақ тiлi
Созди тиркестирип жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допты соқ допты ал допты уста допты лактыр допты кой допты бер
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