Най­ди­те мень­ший угол рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции ABCD, если диа­го­наль AC об­ра­зу­ет с ос­но­ва­ни­ем BC и бо­ко­вой сто­ро­ной CD углы, рав­ные 30° и 105° со­от­вет­ствен­но.

Математика
Най­ди­те мень­ший угол рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции ABCD, если диа­го­наль AC об­ра­зу­ет с ос­но­ва­ни­ем BC и бо­ко­вой сто­ро­ной CD углы, рав­ные 30° и 105° со­от­вет­ствен­но.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложим эти два угла и получим один из углов трапеции равный 145. Т.к. трапеция равнобедренная, то угол прилежащий к этому же основанию тоже равен 145. 145*2=290 Из этого следует, что углы противоположного основания тоже равны и в сумме составляют 70, значит один из них равен 35. Ответ: 35 градусов
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