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Сложим эти два угла и получим один из углов трапеции равный 145. Т.к. трапеция равнобедренная, то угол прилежащий к этому же основанию тоже равен 145. 145*2=290 Из этого следует, что углы противоположного основания тоже равны и в сумме составляют 70, значит один из них равен 35. Ответ: 35 градусов