Найдите меньший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием BC и боковой стороной CD углы, равные 30° и 105° соответственно.
Математика
Найдите меньший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием BC и боковой стороной CD углы, равные 30° и 105° соответственно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложим эти два угла и получим один из углов трапеции равный 145. Т.к. трапеция равнобедренная, то угол прилежащий к этому же основанию тоже равен 145. 145*2=290 Из этого следует, что углы противоположного основания тоже равны и в сумме составляют 70, значит один из них равен 35. Ответ: 35 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и ...
Алгебра
Математика
Русский язык