Сколько га в 70000метр в квадрате
Математика
Сколько га в 70000метр в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70000 м2= 7 га По-моему так
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