Укажите коренное население Канады А)франкоканадцы Б)эскимосы В)индейцы Г)эс??имосы и индейцы

Гость: Гость:

В Канаде коренные народы фактически подразделяются на две группы: так называемые статусные индейцы (Status Indians), зарегистрированные в качестве таковых, и имеющие все права и льготы по соответствующему законодательству, и нестатусные индейцы (Non-Status Indians), заявляющие о своем индейском происхождении, но не имеющие достаточных оснований для его формальной регистрации.