Укажите коренное население Канады А)франкоканадцы Б)эскимосы В)индейцы Г)эс??имосы и индейцы
География
Укажите коренное население Канады А)франкоканадцы Б)эскимосы В)индейцы Г)эс??имосы и индейцы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Канаде коренные народы фактически подразделяются на две группы: так называемые статусные индейцы (Status Indians), зарегистрированные в качестве таковых, и имеющие все права и льготы по соответствующему законодательству, и нестатусные индейцы (Non-Status Indians), заявляющие о своем индейском происхождении, но не имеющие достаточных оснований для его формальной регистрации.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите меньший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием BC и боковой стороной CD углы, рав...
Математика
Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и ...
Алгебра
Математика
Русский язык