Укажите коренное население Канады А)франкоканадцы Б)эскимосы В)индейцы Г)эс??имосы и индейцы

География
Укажите коренное население Канады А)франкоканадцы Б)эскимосы В)индейцы Г)эс??имосы и индейцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Канаде коренные народы фактически подразделяются на две группы: так называемые статусные индейцы (Status Indians), зарегистрированные в качестве таковых, и имеющие все права и льготы по соответствующему законодательству, и нестатусные индейцы (Non-Status Indians), заявляющие о своем индейском происхождении, но не имеющие достаточных оснований для его формальной регистрации. 
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