Какое государства располагается сразу в двух частей частях света
История
Какое государства располагается сразу в двух частей частях света
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Российская Федерация
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
География
Математика
Найдите меньший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием BC и боковой стороной CD углы, рав...
Математика
Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и ...
Алгебра