Закончите рассказ. Саша пришёл со школы усталый. Наскоро сделал уроки и прилёг отдохнуть. Приснился ему сон. ...Перед ним старик с густой чёрной бородой. Пальцы тонкие,глаза пронзительные. Мешок перед собой держит. Перевернул ...
Обществознание
Закончите рассказ. Саша пришёл со школы усталый. Наскоро сделал уроки и прилёг отдохнуть. Приснился ему сон. ...Перед ним старик с густой чёрной бородой. Пальцы тонкие,глаза пронзительные. Мешок перед собой держит. Перевернул мешок. а из него деньги посыпались. Много денег. -Это тебе,- говорит старик. - Будешь покупать самые дорогие вещи. -За что мне такое? - спросил Саша. -Ни за что, - ответил старик.- Одна только просьба к тебе имеется:возьми у твоей бабушки кольцо и отдай мне. -Своровать у бабушки?- похолодел Саша. -Не своровать,а взять и отдать мне =. Только и всего. А ты бабушке другое кольцо купишь Саша подумал некоторое время и сказал...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Я отдам тебе кольцо ! Толькт обещай что отдашь деньги ! Старик пообещал, и Саша проснувшись втихаря взял кольцо и побежал к старику. -Держи. Оно целое и невридимое ! -Хм.. Ну чтож, держи своё богатство. Саша был очень рад, но вот бабушке было не до смеха... Она заметила что кольцо пртпало ! Саше стало очень стыдно, и он розказал всё бабушке... Бабушка была в отчаенье, оказуеться её внук ещё и вор ! Это кольцо было не обычное, а особеное... Бабушка заболела, и не выздоровила... Её внук взял грех не душу. Он никогда не простит себе ! Это для него был урок - никогда нельзя красть ! Не за кокое богатство, веть ты поплатишся чем-то очень дорогим...
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