Закончите рассказ. Саша пришёл со школы усталый. Наскоро сделал уроки и прилёг отдохнуть. Приснился ему сон. ...Перед ним старик с густой чёрной бородой. Пальцы тонкие,глаза пронзительные. Мешок перед собой держит. Перевернул ...

Гость: Гость:

-Я отдам тебе кольцо ! Толькт обещай что отдашь деньги ! Старик пообещал, и Саша проснувшись втихаря взял кольцо и побежал к старику. -Держи. Оно целое и невридимое ! -Хм.. Ну чтож, держи своё богатство. Саша был очень рад, но вот бабушке было не до смеха... Она заметила что кольцо пртпало ! Саше стало очень стыдно, и он розказал всё бабушке... Бабушка была в отчаенье, оказуеться её внук ещё и вор ! Это кольцо было не обычное, а особеное... Бабушка заболела, и не выздоровила... Её внук взял грех не душу. Он никогда не простит себе ! Это для него был урок - никогда нельзя красть ! Не за кокое богатство, веть ты поплатишся чем-то очень дорогим...